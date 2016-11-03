Главная

Доигрался в патриота: на украинского шоумена Зеленского требуют открыть уголовное дело за призыв к захвату власти

опубликовано vinodelov в Чт, 03/11/2016 - 21:19 Новость: тема тэги гео

Популярному украинском актеру, лидеру студии «95 квартал» Владимиру Зеленскому уже грозят уголовным делом за призыв к захвату власти. Речь идет о «расстреле Рады», который показан в рекламном ролике нового сезона комедийного сериала «Слуга народа».

Обращение по этому поводу к Генеральному прокурору Украины опубликовано на страницах портала «Тверезий погляд» (Трезвый взгляд — ред). Зеленскому напомнили о ст. 109 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Популярный телесериал «Слуга народа» рассказывает о мытарствах во власти школьного учителя Голобородько, неожиданно победившего на президентских выборах. В рекламном ролике (т.наз. тизере) нового сезона «Слуги народа» президент Украины Голобородько якобы расстреливает депутатов прямо в зале Верховной Рады.

Украинские «патриоты» комментируют эту «зраду» Зеленского в свойственной им дипломатичной манере: «Обезьяна организовавшая провокацию под названием „Слуга народа“ даже не понимает сути парламентаризма. Парламент как раз и придуман как место для дискуссий. В обществе слишком много групп и их интересы слишком разные. Если начнут выяснять все силой — плохо будет всем… Так вот, эта алогичная ересь рассчитана на тупое люмпенизированное телевизором быдло»…

К слову, лидер фракции Блока Петра Порошенко, политтехнолог президента Игорь Грынив признался в интервью, что проводит замеры политической популярности к известным людям вне политики. Среди них — шоумен Владимир Зеленский, который рассматривается как возможный «новый несистемный политик», способный «стать конкурентом действующему главе государства», и это очень опасно!

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!