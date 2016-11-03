Доигрался в патриота: на украинского шоумена Зеленского требуют открыть уголовное дело за призыв к захвату власти

Популярному украинском актеру, лидеру студии «95 квартал» Владимиру Зеленскому уже грозят уголовным делом за призыв к захвату власти. Речь идет о «расстреле Рады», который показан в рекламном ролике нового сезона комедийного сериала «Слуга народа».

Обращение по этому поводу к Генеральному прокурору Украины опубликовано на страницах портала «Тверезий погляд» (Трезвый взгляд — ред). Зеленскому напомнили о ст. 109 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Популярный телесериал «Слуга народа» рассказывает о мытарствах во власти школьного учителя Голобородько, неожиданно победившего на президентских выборах. В рекламном ролике (т.наз. тизере) нового сезона «Слуги народа» президент Украины Голобородько якобы расстреливает депутатов прямо в зале Верховной Рады.

Украинские «патриоты» комментируют эту «зраду» Зеленского в свойственной им дипломатичной манере: «Обезьяна организовавшая провокацию под названием „Слуга народа“ даже не понимает сути парламентаризма. Парламент как раз и придуман как место для дискуссий. В обществе слишком много групп и их интересы слишком разные. Если начнут выяснять все силой — плохо будет всем… Так вот, эта алогичная ересь рассчитана на тупое люмпенизированное телевизором быдло»…

К слову, лидер фракции Блока Петра Порошенко, политтехнолог президента Игорь Грынив признался в интервью, что проводит замеры политической популярности к известным людям вне политики. Среди них — шоумен Владимир Зеленский, который рассматривается как возможный «новый несистемный политик», способный «стать конкурентом действующему главе государства», и это очень опасно!