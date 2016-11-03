Перечень бесплатных на Украине лекарств сократят втрое

Украина обеспечена медикаментами только на 4 процента. И это официальные данные Министерства здравоохранения. Лекарства, которые обычные украинцы должны получать бесплатно, они вынуждены покупать. Хотя еще в 1996 году в профильном Министерстве был создан список медикаментов, которые в больницах должны предоставлять бесплатно.

К примеру, два месяца назад в больницу скорой помощи попала жена Романа Миленького. У нее был отек Квинке. Первую медицинскую помощь ей ​​оказали еще дома, а дальше отвезли в ближайшую больницу.

«Через полтора часа, как жена попала в больницу, я пришел к ней и увидел, что у нее не стоят ни капельницы, никто не подходит. Жена дала мне список лекарств, которые надо было купить», — рассказал муж пострадавшей Роман Миленький.

В списке — элементарные противоаллергические капли и физраствор для инъекций. Этих средств в больнице не было и пациентов, не стесняясь, отправили в аптеку. Ведь бесплатные лекарства в медучреждениях — только на бумаге. В реальности на них просто нет денег.

В прошлом году львовская больница получила лишь 9 миллионов гривен. За счет которых традиционно покупают то, что в первую очередь необходимо для спасения пациентов.

«Львиная доля этой суммы направляется на обеспечение больницы наркотическими средствами и кислородом — это то, чего больной докупить не может», — отметила и.о. главного врача ЛЛШД Оксана Воробель.

На сайте Минздрава висит целый список тех лекарств, которые можно получить бесплатно в любом медицинском учреждении Украины. Там более тысячи наименований, но фактически бесплатного лечения в украинских медицинских учреждениях не существует.

Первая причина: катастрофическая нехватка государственного финансирования, вторая — коррупция. И чтобы избежать последнего, в Одессе разработали специальный сайт. Это единственный в Украине сайт, где можно посмотреть список бесплатных медикаментов и даже узнать, в каком лечебном учреждении их найти.

«Наши лечебные учреждения предоставляют информацию в центр медицинской статистики, а уже они сообщают, что есть в наличии, а чего нет. Все это делается для повышения прозрачности государственных закупок и доступа к информации», — отметила председатель Одесского областного департамента здоровья Татьяна Кривая.

Оксана работает в общественной организации, основное направление работы которой борьба с ВИЧ-СПИД. К ним часто обращаются наркоманы и женщины легкого поведения. И именно для них труднее всего найти лекарство. А вот с появлением сайта работать стало проще.

«Любой пациент может зайти на сайт и посмотреть, какие препараты были закуплены за государственные средства. Об этом он может сказать врачу и он должен их предоставить. Если же врач ему откажет, то на сайте есть номер горячей линии», — рассказала представительница организации «Вера. Надежда. Любовь» Оксана Пчельникова.

Не меньшая проблема и с бесплатными лекарствами для льготных категорий населения. Только на половину обеспечены и те, кто жить не может без определенных медикаментов.

«Такие регионы как Запорожье, Закарпатье — там ситуация такая, что 40–45 процентов и основные группы на 100 процентов ничем не обеспечены. Это онкологическая группа, особенно детская, иммунопрофилактика и сердечно-сосудистые и туберкулезные», — аргументирует народный депутат Украины Александр Биловол.

О ситуации с якобы бесплатными, но все-таки платными медикаментами знают и в профильном Министерстве. Там обещают, что в 2017-таки удивят население.

«Сейчас на Украине 90% средств на лекарства пациенты сами оплачивают, государство лишь 10%. А из тех 90% очень многие из них дорогостоящими лекарствами, многие из них стоят больше, чем в соседних странах… Так происходит, потому что нет никакого контроля над лекарствами. Это совсем свободный рынок и нет никакого контроля», — отметила министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

А еще в Министерстве список бесплатных лекарств планируют сократить в три раза — чтобы быть как в Европе.