Жители Днепропетровска уже не хотят в Европу, акция провалилась

В центре Днепропетровска (по украинской версии — Днепра) 3 ноября планировалось провести мероприятие в поддержку «евроинтеграции Украины». Акция должна была стать своего рода обращением к Нидерландам смилостивиться над страной майдана и «не ставить в колеса ассоциации голландские палки». Однако «массовость» акции ограничилась участием в ней 10–12 человек.

Как шутят пользователи в социальных сетях, участники почему-то забыли надеть свои символические кастрюльки на головы, которые носили на майдане: сторонников «евроинтеграции» теперь на Украине называют «кастрюлеголовыми».

Вот лишь несколько отзывов по поводу «акции за евроинтеграцию»: «Похоже, что эти клоуны еще не достаточно наскакались»… «Вам что мало? Из-за вашей Европы большая часть Украины стала бедной»… «Почему не учитывают мнение тех, кто не хочет в ЕС? У нас же демократия! Сделайте референдум — и вопрос закрыт. Зачем устраивать этот цирк. Это позор для нашего города. Как попрошайки стоят — ну, примите, ну, примите… Сделайте дома у себя порядок — и тогда идите куда хотите. Европой нужно стать, а не зайти в нее»…

Как рассказала организатор акции Динара Габибуллаева, на площади все желающие могли поставить свою подпись, чтобы ускорить процесс подписания договора об ассоциации. «Такие же бланки мы разослали во все университеты. Поэтому студенты, которые поддерживают нашу идею, могут обратиться к главам студсоветов и тоже поставить свою подпись, — сказала Динара. — Бланки передадут в Киев в посольство Нидерландов».

По мнению организаторов, именно Нидерланды стали главной преградой подписания договора об ассоциации в связи с консультативным референдумом, который там состоялся минувшей весной. Жители страны сказали «нет» желанию Киева даже стать ближе к Евросоюзу через ассоциативное членство. Жители Днепропетровска, похоже, с этим согласны…