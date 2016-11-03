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Главная Сводка Министерства обороны ДНР от 3.11.2016 опубликовано Nvb2003 в Чт, 03/11/2016 - 21:43

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: За прошедшие сутки обстановка в Донецкой Народной Республике не изменилась. Украинские боевики четыреста два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 3 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «По территории Республики было выпущено двадцать два артиллерийских снаряда, из них двадцать — калибра 152 мм, двести шестьдесят мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, огонь велся с применением танков, гранатометов, БМП и различных видов стрелкового оружия. Огню артиллерии подверглись следующие населенные пункты: Широкая Балка, Озеряновка, Зайцево, Ясиноватая, Жабичево, Ленинское, Коминтерново, Саханка и Петровский район города Донецка. Приказы на открытие огня отдавали украинские военные: Панченко, Брусов, Шаптала, Мацейко, Николюк, Соколов и Делятицкий. Наибольшее количество артиллерийских и минометных снарядов противником было выпущено по населенным пунктам юга Республики. В результате обстрелов Коминтерново произошло возгорание кровли дома № 3 по улице Кирова. Также в результате минометного обстрела Петровского района Донецка повреждено три домостроения по улицам Горького и Шевченко», — отметил Эдуард Басурин . :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее