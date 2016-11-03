Каждый украинец уже должен иностранным кредиторам 42 000 гривен или $1600

Об этом на своей странице в соцсети пишет экс-глава Национального банка украины Сергей Арбузов. По его данным, стремительному росту задолженности в этом году вновь собствовали как девальвации гривны, так и многочисленные займы.

«Власть продолжает загонять страну в долговую яму. С января по сентябрь сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась еще на 4,7% в долларах и составляет сейчас $68,61 млрд. В гривне госдолг вырос на 13,1% или на 206,1 млрд., достигнув фантастической суммы в 1777,86 млрд. По сравнению с началом 2014 года госдолг уже вырос в 3 раза.

Каждый украинец сейчас должен кредиторам государства 41 858 грн., — пишет Арбузов. — Соотношение госдолга к ВВП — основной показатель, характеризующий устойчивость уровня госдолга, по оценкам Всемирного Банка, в текущем году достигнет 90% ВВП. Как нынешнее правительство собирается его обслуживать, совершенно непонятно, поскольку расходы на обслуживание госдолга уже превышают критический показатель. За 9 месяцев на это ушло 16% бюджета».

Эксперты подсчитали: для того, чтобы отдать долги по внешним займам, Украине потребуется 140 лет, и то, если экономика будет постоянно расти. О списании внешних долгов можно вести разве что теоретические разговоры. Более вероятна реструктуризация долга. Мировая практика показывает, что выплаты по долгам, которые нужно было отдать в течение 2–3 лет, могут продлить на 20–30 лет. А могут и не продлить…