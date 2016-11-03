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История с географией: конфуз президента Порошенко во Львове

опубликовано vinodelov в Чт, 03/11/2016 - 22:21 Новость: тема тэги гео

Украинский президент сегодня, во время выступления на Международном экономическом форуме во Львове узнал, что Ивано-Франковщина — это часть Галиции, или, если говорить патриотично, по-украински, Галичины (Галиция — польское название территории — ред.).

Порошенко, взойдя на трибуну, объявил, что вместе с ним во Львов приехал министр энергетики Игорь Насалик, который, к сожалению, не галичанин. Дословно: «Сегодня вместе со мной министр энергетики Игорь Насалик, к сожалению, он не галичанин, но рядом. Или он галичанин?» — спросил Порошенко.

Когда присутствующие в зале сказали, что таки да, Насалик — галичанин, Порошенко сказал: «Извините, я просто думал, что он с Франковщины. Или, может, Франковщина — это тоже Галичина?». Патриотическая публика возмущенно заявила, что территория Ивано-Франковской области входит в Галицию, и украинский президент с облегчением вздохнул: «Ну, слава Богу»…

Галиция (Галичина) — историческая область в Восточной Европе (конец 18-начало 20 в.в.), примерно соответствует территории современных Ивано-франковской, Львовской, западной части Тернопольской областей Украины, Подкарпатского и большей части Малопольского воеводств Польши. Исторически делится на Восточную Галицию, издавна населённую преимущественно украинцами, и Западную Галицию, где кроме поляков также проживали украинские этносы: лемки и бойки.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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