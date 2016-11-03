ВМС Украины отремонтируют и оснастят на деньги Вашингтона

Украинский военно-морской флот переоснащается и расширяется на деньги внешних инвесторов, чтобы «…противостоять наращиванию российских военных сил на территории аннексированного Крыма». Об этом заявил в интервью корреспонденту агентства Reuters главнокомандующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко. По словам украинского главкома, сейчас производится ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный». Всего же бюджет обновления ВМС Украины — 30 миллионов долларов, это часть суммы в 500 миллионов долларов, которые Киев надеется получить от Вашингтона в будущем году.

Воронченко заявил, что две новые канонерки почти готовы к службе, а еще выразил уверенность в том, что Украина получит еще четыре новые лодки в июле следующего года.

Всего в планах ВМС Украины до 2020 года спустить на воду новый корвет и новый ракетный катер. По словам главкома, другие меры по усилению военно-морского флота Украины будут включать повышение уровня тренировок военных и создание новых береговых войск. Часть тренировок проводятся в таких странах-членах НАТО, как Италия, Франция и Великобритания.