Солдат «мировой жандармерии»

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, занимавший этот пост в 2009 - 2014 годы, решил напомнить о себе и поделиться наболевшими мыслями с широким кругом пользователей СМИ. Он думает , что США должны возложить на себя миссию "мирового жандарма" и чаще вмешиваться в международные конфликты, чтобы решить все мировые проблемы. С точки зрения обычного датского обывателя, это, наверно логично, однако, не все в мире живут как в Дании.

Андерс Фог Расмуссен уверен, что вне зависимости от того, кто станет президентом США, "сверхдержавы не уходят на пенсию". Бывший генсек НАТО обращает внимание на продолжающиеся конфликты в Сирии, Ираке и Ливии. Кроме того, по его словам, Россия "атакует Украину и дестабилизирует Восточную Европу", "страна-изгой" КНДР угрожает применением ядерного оружия, Китай "играет мускулами".

Любопытна логика этого человека, который, похоже, выполнял ранее в НАТО чисто представительские функции. Разве Ирак, Ливия, Сирия и Украина - это не следствия политики США и НАТО в плане заявленной концепции Андерса Фог Расмуссена? "Мировой жандарм", как многие убедились, не тушит, а именно зажигает пожары.