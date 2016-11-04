Все варианты сведены к основному вопросу

Известный эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров видит три варианта развития ситуации в Сирии. Вариант первый. Сирийское правительство в настоящее время контролирует около 45% территории Сирии. Если ничего не изменится, западные страны и Турция приведут эту страну к созданию на ее территории двух квазигосударств. В этом смысле США и партнеры нацелены на Алеппо с так называемой сирийской "патриотической оппозицией".

Второй вариант возможен лишь в том случае, если Сирийская армия освободит всю территорию страны. Именно на этом настаивает сирийское руководство во главе с Башаром Асадом, однако для того, чтобы этого добиться необходимо "выгнать из Сирии американцев и турок". Сил пока явно не хватает. Третий вариант предполагает деление сирийской территории на ряд квазигосударственных образований по этническому и религиозному принципу.

Что можно заметить на это? Здесь сделан не очень точный посыл, как будто наиболее влиятельный игрок в регионе - США стремится к урегулированию. Смысл деятельности американской администрации состоит в поддержании и расширении хаоса. Если бы американская внешняя политика стремилась к миру на Ближнем Востоке, мир бы здесь уже давно наступил. Однако, нет такой задачи.

Свержение "режима Асада" является истинной причиной войны в Сирии, поэтому создание каких-либо "независимых анклавов" и квазигосударств не является для американцев конечной целью. Задача состоит в войне ради самой войны (хаоса ради хаоса). До тех пор, пока не закончатся ресурсы. Ирана, Турции, Саудовской Аравии, России или сирийского правительства. «Зеленую бумагу» ведь печатают в Америке.

"Альтернативное сирийское правительство" создается при помощи американцев и турок только с одной целью - для свержения действующего правительства Сирии. Таким образом, все варианты в Сирии сводятся к варианту "или - или" растянутому во времени. Либо сирийский президент при помощи весьма немногочисленных союзников сможет выдавить или уничтожить "повстанцев-террористов", либо США с многочисленной группой своих младших партнеров поставят в Сирии своего "карманного президента". Однако, даже реализация этого плана не предотвратит дальнейшего хаоса в регионе.

Точно также как это произошло после победы США в Ливии, Ираке или Афганистане. Хаос в регионе затеян по принципу катящегося с вершины "снежного кома", он должен лишь увеличивать масштабы и втягивать все новых и новых пострадавших. Это все та же стратегия "мирового пожара". Гореть должно у возможных конкурентов. Американской администрации не до компромиссов. В военно-политический проект вложены время и средства. Стрелка "мирового барометра" показывает избыточное давление.