Главная

Между словом и делом

опубликовано Артем Смолов в Пт, 04/11/2016 - 00:55 Статья: тема тэги гео
аль-Багдади
В СМИ распространена информация об обращении к своим сторонникам лидера группировки ИГИЛ (организация запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади по поводу обороны иракского города Мосула. Он призвал своих единомышленников не оставлять город и сражаться до последнего. В целом, речь выдержана в обычной стилистике, говорится о том, чтобы "преврать ночи неверных в дни, чтобы посеять хаос в их земле и сделать потоки их крови как реки".

Частью выступления был призыв "обрушить огонь гнева" на Турцию. Абу Бакр аль-Багдади предлагает отбросить турецкую армию на севере Сирии и перенести войну на территорию Турции. Довольно любопытное заявление, особенно с учетом роли Турции в становлении ИГИЛ в этом регионе и трафика торговли нефтепродуктами.

В целом выступление лидера террористов можно оценить с двух сторон. С одной стороны, людей у ИГИЛ в Мосуле явно не хватает, к тому "защитники твердыни" бегут в более безопасные или интересные (с точки зрения заработать) места. С другой стороны, идеолог террористов делает пропагандистский подарок турецкому руководству, которое теперь будет прикрыто в плане дальнейшей активизации своей военной деятельности в Сирии и Ираке. Если аль-Багдади и не агент спецслужбы одной из стран, прямо и косвенно вовлеченной в конфликт на Ближнем Востоке, то очень похож на агента влияния.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Смолов ::

Автор (или псевдоним)
Артем Смолов

О себе

Автор.