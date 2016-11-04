Между словом и делом

В СМИ распространена информация об обращении к своим сторонникам лидера группировки ИГИЛ (организация запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади по поводу обороны иракского города Мосула. Он призвал своих единомышленников не оставлять город и сражаться до последнего. В целом, речь выдержана в обычной стилистике, говорится о том, чтобы "преврать ночи неверных в дни, чтобы посеять хаос в их земле и сделать потоки их крови как реки".

Частью выступления был призыв "обрушить огонь гнева" на Турцию. Абу Бакр аль-Багдади предлагает отбросить турецкую армию на севере Сирии и перенести войну на территорию Турции. Довольно любопытное заявление, особенно с учетом роли Турции в становлении ИГИЛ в этом регионе и трафика торговли нефтепродуктами.

В целом выступление лидера террористов можно оценить с двух сторон. С одной стороны, людей у ИГИЛ в Мосуле явно не хватает, к тому "защитники твердыни" бегут в более безопасные или интересные (с точки зрения заработать) места. С другой стороны, идеолог террористов делает пропагандистский подарок турецкому руководству, которое теперь будет прикрыто в плане дальнейшей активизации своей военной деятельности в Сирии и Ираке. Если аль-Багдади и не агент спецслужбы одной из стран, прямо и косвенно вовлеченной в конфликт на Ближнем Востоке, то очень похож на агента влияния.