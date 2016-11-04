Американская ставка на Турцию

Официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис заявил, что США не будут поддерживать шиитское ополчение во время штурма иракского города Мосула. Это действительно, даже, несмотря на то, что шииты выступают под контролем правительства Ирака. Шиитские отряды категорически исключены из списка американской поддержки. Кроме того, глава Пентагон Эштон Картер сообщил, что руководство США и Турции проводят консультации по освобождению от ИГИЛ (организация запрещена в России) сирийского города Ракка.

Определяется роль, которую могут сыграть Вооруженные Силы Турции в этой операции. Американское военное руководство с пониманием относится к действиям Турции в рамках продолжающейся операции "Щит Евфрата" в северной Сирии.

Таким образом, сближение США и Турции может говорить о том, что эти страны разделили сферы своего политического влияния (и сферы своей военной ответственности) в Ираке и Сирии. Главная цель партнеров - свержение "режима Асада", при этом роль Турции состоит в том, чтобы с одной стороны "на земле" использовать свою армию (в общих с США интересах), а с другой стороны политически и экономически нейтрализовать активность Российской Федерации, предлагая взаимовыгодные проекты.

Турецкое руководство, оценив ситуацию, пошло на сближение с Израилем и Россией, а затем разыграло политическую карту на противоречиях между РФ и США в Сирии. Израиль, по-видимому, выступал в качестве посредника в процессе нормализации российско-турецких отношений.

Надо отдать должное, турецкая администрация получила от США и РФ все, на что могла рассчитывать. Экономические вопросы с Россией почти улажены, территория Сирии оккупирована. Сейчас президент Эрдоган вновь пытается выступить в качестве главного американского регионального партнера. С новых, так сказать, военно-политических позиций.