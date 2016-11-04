Сводка событий в Сирии за 3 ноября 2016 года

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета безопасности обсудил ситуацию в Сирии, в том числе в контексте решения о проведении еще одной гуманитарной паузы,— сообщается на сайте Кремля.

В Министерстве обороны опровергли информацию о гибели российских военнослужащих в результате обстрела вертолета в сирийской провинции Хама. Как отмечается в сообщении МО РФ, вертолет ВКС России совершил вынужденную посадку, выполняя плановую доставку гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в 40 км к северо-западу от Пальмиры.

"Во время осмотра вертолета экипажем на земле место приземления подверглось минометному обстрелу боевиков, - рассказали в Центре примирения враждующих сторон в САР. - Экипаж машины не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим".

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 884. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 39 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (15), Деръа (6), Латакия (1) и Хама (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Террористы в Сирии использовали гуманитарные паузы в Алеппо для перегруппировки и пополнения арсенала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ситуация в Сирии, к сожалению, очень тяжелая, боевикам террористических организаций ИГИЛ, «Джебхат фатх аш-Шам» и им подобных группировок удалось воспользоваться действовавшей с 20 по 23 октября гуманитарной паузой, введенной для облегчения положения заблокированного в Алеппо мирного населения. Они перегруппировались, пополнили арсеналы, затем попытались прорвать оборону сирийских правительственных сил, предприняв с 28 по 30 октября широкое наступление на западный Алеппо», — сказала дипломат.

Представители оборонных ведомств РФ и США обсудили обеспечение безопасности авиации во время операций в Сирии. Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, обсуждение состоялось по инициативе американской стороны. "Обсуждены дополнительные меры повышения безопасности действий ВКС России и авиации возглавляемой США коалиции при действиях в сирийском воздушном пространстве", - сообщили в Минобороны РФ.

На встрече президента с главой Совета по правам человека Михаилом Федотовым речь шла о медобеспечении в Сирии. Правозащитник считает, что нужно поднять вопрос на международном уровне о запрете на распространение санкций на медикаменты, медицинское оборудование и расходные материалы к нему. "Дети не должны страдать от политических игр, это невозможная вещь", - заявил Федотов.

9 марта в Сирии в результате ранения погиб Сергей Морозов - бывший помощник депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. В сирийском городе Пальмира он попал под артиллерийский обстрел и умер от ран по пути в больницу

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon совершил разведывательный подлет к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, сейчас он кружит в 60-70 км от побережья, свидетельствуют данные сайтов по отслеживанию передвижения военной авиации.

По их информации, в настоящее время самолет-разведчик с бортовым номером 168859, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, выполняет круговые полеты над морской акваторией в 60-70 км от сирийского побережья в районе Тартуса.

После совместных военных учений между египетской армии и Вооруженных Сил Российской Федерации на прошлой неделе, Москва пригласила группу египетских офицеров для проверки российских военных объектов в сирийском городе Тартус.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли квартал Эль-Машарка в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансар, Шурфа, кварталы Аль-Майдам, Хай-эль-Ансари, Хамдания-4, «1070», Биньямин, Ариан, «3000», военную академию Эль-Асад, КПП № 1 дороги «Кастелло», район бывшего военного училища.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Боевики в Алеппо открыли огонь по студентам филологического факультета, один человек погиб, десятки пострадали.

В центральной больнице Алеппо сообщили, что на юго-западе города был вновь применен отравляющий газ. Пострадавших вывезли из района Новое Алеппо. По данным ополчения, снаряды с отравляющим газом разорвались в районах Мусайбин, Миньян и Новое Алеппо.

Группа военных экспертов Научного центра войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ (РХБЗ) прибыла в Алеппо для выполнения специальных задач по отбору проб в районе применения боевиками химического оружия.

Заявленное наступление ССА провалилось, боевикам не удалось отбить у Сирийской Арабской Армии ни одной позиции (Фото 1). После четырёх последовательных атак террористов-смертников на заминированных автомобилях и мощной артиллерийской подготовки, боевики атаковали оборонительные позиции САА в районах «3000» и «1070», в квартале Новый Алеппо и у военной академии Аль-Асад.

Наступающим не удалось прорвать оборону правительственных сил ни на одном из вышеперечисленных участков фронта.

Сирийским танкистам удалось уничтожить как минимум один заминированный автомобиль до того, как он достиг оборонительных позиций САА.

ВКС РФ не принимают участия в боях на западе города. ВВС САР также не работали в районе Алеппо.

Отряды Лива Аль-Кудс перебросили значительное подкрепление на запад Алеппо.

Продолжаются бои за Миньян

Боевики обстреляли транспортные средства, движущиеся вдоль дороги Алеппо - Ханассер. Исламистские боевики регулярно нападают на линии коммуникации ССА в Алеппо.

«ВВС коалиции в ходе двух воздушных операций уничтожили 14 боевиков, транспортное средство и огневую позицию ИГ. Огнем из артиллерии уничтожены 100 целей ИГ и четыре цели сил самообороны сирийских курдов. Ликвидировано 22 боевика ИГ. В ходе боев ранены 11 бойцов Свободной сирийской армии. Среди турецких военных потерь нет», — сообщает турецкий Генштаб.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила тактическую единицу, автомобиль и тяжелый пулемет ИГ.

Идлиб. БПЛА США впервые нанес удар "Джебхат Фатех аль-Шам" (бывшая «Аль-Нусра»), атаковав автомобиль с командирами боевиков на дороге между н.п. Салькин и Кафр Тахарим.

Авиация коалиции у города Идлиб уничтожила две тактические единицы, пять автомобилей и две боевые позиции ИГ.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли н.п. Бейт-Зиван.

Хама. Обстрелам боевиков подвергся н.п. Суран.

Идут бои в н.п. Тибат Аль-Имам, Аль-Бувейда, Тель Аль-Ментар, Вади Аль-Башаер, Тбарат Ад-Дияба, Тель-Хувейр, Аль-Масасна и Аз-Заллякият.

ВВС САР атаковали боевиков в населенных пунктах Тель Аль-Ментар, Морк, Тибат Аль-Имам, Аль-Латамна, Кафр-Зейта, Латмин, Аль-Масасна, Мааркаба, Атшан, Клейб Ат-Тор и к северу от Маан.

Подразделения САА очистили от боевиков несколько километров территории вдоль - шоссе M5 от города Суран до Морека.

Взята высота аль-Захра аль-Алия и н.п. Аль-Бувейда.

Наступление проправительственных сил было возглавлено подразделениями специального назначения «Тигры» и поддержано частями 11-й дивизии, а также отрядами «Щит Каламуна».

Хомс. Проведено три гуманитарные акции в городе Хомс, в ходе которых произведена передача мирным жителям гуманитарных грузов: в Больнице для рабочих в районе Аль-Хармат – около 100 кг; в Больнице «Аль-Бассел» в районе Карм-эль-Лоз – около 250 кг; в филиале Больницы «Аль-Бассел» в районе Аль-Захара – 250 кг.

Отмечено боестолкновение на дороге в Джуб Ад-Джаррах.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блелие, Хараста, Джобар, Дума, Бала-Эль-Кадима, ферму в населенном пункте Кусайр и район высоты с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Арбил, Хараста, Джобар, Бала-Эль-Кадима, автотрасса в районе населенного пункта Эль-Каса и лагерь Эль-Вафидин..

В Западной Гуте 4-я механизированная и 7-я танковая дивизия расширили зону контроля на плантациях к северу от поселка Хан Аш-Ших. В настоящее время Хан Аш-Ших полностью окружен.

В Восточной Гуте в Джобаре 105-я бригада Республиканской гвардии САА уничтожила тоннель боевиков «Джейш Аль-Ислам» длиной 150 м, шириной 2 м и высотой 2 м.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Осман, Эль-Куния, Намер, Джаба и район горы Телль-Эль-Ходор.

Дейр-эз-Зор. По словам генерал-майора Хассана Мухаммада, командира гарнизона провинции, часть ИГиловцев перебрасывают в Сирию.

Первая партия экстремистов на 30 пикапах и прибыла в город Аль-Маядин, к югу от Дейр-эз-Зора. В Аль-Маядин прибыли боевики разных национальностей. В основном это наёмники неарабского происхождения, в том числе узбеки, уйгуры, европейцы и выходцы из Северного Кавказа.

В Дейр-эз-Зоре воздушно-десантная бригада Республиканской Гвардии, а также 17-я резервная дивизия Сирийской арабской армии проводят всеобщую мобилизацию, в том числе среди местных арабских племён Аль-Шайтат.

Отражена очередная атака боевиков ИГ на военный аэродром.

Также атаке боевиков подвергся район Дейр-эз-Зора - Al-Sina'a.

ВВС САР авиаударами по боевикам поддерживают обороняющиеся части.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила две нефтяные скважины и танкер для перевозки нефти ИГ

Ракка. Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила тактическую единицу, нефтяную качалку и транспортное средство ИГ.