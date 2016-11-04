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Учащиеся донецкого лицея № 12 вышли в финал V Международного конкурса коммуникационных проектов в Москве

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 10:32 Новость: тема тэги гео
proekt
Конкурс был достаточно серьезным, по данным Минобрнауки, в нем принимали участие проекты из 80 городов России, СНГ и стран Восточной Европы. Общий охват участников, по оценке оргкомитета, достиг 150 тысяч человек.

В номинации для школьников, опередив тысячи соперников, победил проект учащихся лицея №12, руководителем которого стала преподаватель истории Оксана Кожемяка. Проект вышел в финал и вошел в шестерку лучших из отобранных 124 работ.

Донецкий проект называется «Многонациональный Донбасс: комфортно жить вместе». В его основе лежит опрос, проведенный среди учащихся лицея на тему взаимоотношений между людьми разных национальностей», — рассказали в образовательном ведомстве.

Имена победителей V Международного конкурса коммуникационных проектов «Eventiada Awards 2016» назовут 9 ноября в российской столице.

V Международный конкурс коммуникаций «Eventiada Awards 2016» проходит в Москве с 2011 года. Ежегодно проекты принимаются на русском и английском языках в нескольких номинациях: корпоративных, студенческих, специальных и здоровый образ жизни. В этом году школьники впервые смогли поучаствовать в мероприятии такого уровня.

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