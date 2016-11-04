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Не стоит жалеть украинских банкиров

опубликовано vinodelov в Пт, 04/11/2016 - 10:46 Новость: тема тэги гео
Не стоит жалеть украинских баниров
До войны в Донбассе многие его жители пользовались кредитами украинских банков. Но вот на сегодняшний день сложилась интересная ситуация. Банковские работники звонят в ДНР и ЛНР требуя вернуть долги, а им зачастую отвечают: «Верните сначала украденные пенсии!». Как-либо воздействовать на донецких и луганских должников банки и коллекторы Украины не в состоянии.

Ведь банковская система Украины не имеет никакого отношения к Народным Республикам, а деятельность коллекторских служб здесь строго запрещена. Да и сами украинские финансисты понимают, что долги вряд ли удастся взыскать в обозримом будущем. Между тем банки продолжают платить налоги на операции с теми же кредитами, по которым они и так понесли убытки.

Чтобы помочь своим банкам Украина должна изменить Налоговый кодекс. И тогда банкиры спишут проблемные кредиты, не платя больше на них налогов. Но пойдёт ли правительство нэньки навстречу банкирам? Ведь вопрос-то политический! Нацики легко могут обвинить чиновников в поддержке сепаратистов. А этого ой как не хочется – в памяти ещё мусорные баки, в которые окунали в дни люстраций госслужащих.

Да и рядовые украинцы, гасящие кредиты, будут недовольны. Впрочем, с их мнением как раз меньше всего и будут считаться.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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