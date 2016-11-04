Республика ставит задачи аграриям

Исполняющий обязанности министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Иван Михайлов говорит: «Работаем сейчас над программами развития отраслей сельского хозяйства в комплексе по каждому направлению: растениеводство, развитие садов, животноводство и другие. Такие задачи нам ставит Республика. Поэтому мы понимаем необходимость решения этих вопросов. Сейчас специалисты отрабатывают программу в ходе заседаний и встреч с сельхозпроизводителями, выявляем слабые стороны и ищем пути их устранения».

Надо отметить, что завершается нынешний сельскохозяйственный год в Республике вполне успешно. Заканчивается сев озимых культур под урожай 2017 года. Озимых посеяно уже более 100 тысяч гектар.

По словам Михайлова, его ведомство намерено в течение трёх месяцев экспортировать в Россию до 10 тысяч тонн переработанной сельскохозяйственной продукции. Специальная комиссия уже определила квоты экспорта в пределах указанного объёма муки, отрубей, подсолнечного масла и т.д. Таким образом, Донецкая Республика становится не только импортёром, но и экспортёром сельскохозяйственной продукции.