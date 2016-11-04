Результаты международной конференции, прошедшей в Луганске, будут предложены на Минских переговорах

Такое заявление сделал уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Белоруссии Владислав Дейнего. Он считает, что наработки ученых, участвовавших в научной конференции в Луганске, могут стать эффективным подспорьем в работе ЛНР на Минских переговорах.

В международной конференции «Современные социально-политические конфликты: теория, история, состояние» приняли участие свыше 100 ученых ближнего и дальнего зарубежья.

По итогам двухдневного форума, который проводился в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко, были высказаны различные мнения по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Особую ценность представляли суждения в плане оценки перспектив развития Минского процесса. По словам Дейнего, многие участники форума предлагали уникальные решения. Он надеется, что исследовательские материалы будут обобщены и систематизированы. Дейнего рассказал о необходимости составления на их основе предложений руководству ЛНР по урегулированию кризиса в Донбассе.