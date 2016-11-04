«Благодетели» в Госдепе США собираются разминировать территории ДНР и ЛНР

Госдепартамент США решил выделить 900 тыс. долларов на разминирование Донецкой и Луганской народных республик. Приоритетными исполнителями являются украинские НКО, которые будут согласовывать все свои действия непосредственно с Минобороны США.

Программа соответствующего гранта появилась на правительственном портале раскрытия информации о соискателях финансовой господдержки. Кстати, в документе сообщается, что с 2006 года Штаты уже предоставили Украине 25 млн долларов на уничтожение наземных мин, в том числе на территории Донбасса. Похоже, деньги выделялись на утилизацию боеприпасов.

Чем заканчивается любая благотворительность этого заведения хорошо известно. Возможно те, якобы утилизированные мины и используются теперь украинскими карателями на территориях независимых Республик. И вот теперь они заговорили об устранении последствий военного конфликта, который сами же и развязали…

«В 2015 году мы инициировали программу повышения национального потенциала правительства Украины для устранения последствий военного конфликта на востоке страны», — говорится в новом документе.

По данным RT, до конца следующей недели Госдеп намеревается найти организацию-исполнителя, которая начнет обезвреживать взрывные устройства на территории Донбасса. Приоритет отдается украинским организациям. В техзадании уточняется, что «НКО должна будет подготовить план привлечения украинских должностных лиц или учреждений», чтобы договориться с ДНР и ЛНР о разминировании территорий.