На Прикарпатье пытались тайно спихнуть львовский мусор

На Прикарпатье в Рогатинском районе задержан автомобиль с мусором из Львова. Причем, это не первый визит львовян, но на этот раз их удалось поймать на «горячем».

Сломав шлагбаум при въезде на Рогатинский полигон ТБО, в селе Залужье, фура Ивано-Франковского предпринимателя игр. М., который является ее владельцем, высыпала без всякого разрешения около 30 тонн мусора. По мусору(в частности, надписями и изображениями) было несложно установить, что его происхождение — именно из города Львова, а не из Ивано-Франковска, как пытался объяснить водитель автомобиля марки DAF гр. Б. с Городенки.

Увидев, что на территорию городской свалки самовольно заехала машина с мусором, работница полигона Лариса Гнида мини-трактором перекрыла водителю дорогу и передала информацию об этом в дежурную часть Рогатинского отделения полиции, руководству Рогатинского городского совета и КП «Благоустрий-Р».

По словам старшего инспектора Рогатинского отделения полиции, капитана полиции Василия Плебанского, следственно-оперативная группа с участием представителей «Рогатинской городской стражи» установила на месте происшествия такие обстоятельства.

По словам водителя, он, получив указание от владельца транспортного средства, должен был загрузиться мусором по адресу предприятия в г. Ивано-Франковске и отвезти на Рогатинскую свалку, договорившись об этом с его работником. Потом обратно доставить из села Фраги в Ивано-Франковск песок. Однако, когда по требованию правоохранителей на место инцидента прибыл владелец фуры, то он от объяснений по этому поводу отказался, мол, впервые слышит, что водитель должен был отгрузить бытовой мусор.