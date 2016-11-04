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В Турции от взрыва заминированного автомобиля погиб один человек, 40 ранены

опубликовано Nvb2003 в Пт, 04/11/2016 - 13:02 Новость: тема тэги гео
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В результате взрыва заминированного автомобиля у здания полиции юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр погиб минимум один человек, еще более 40 получили ранения. Об этом со ссылкой на собственные источники в силах безопасности сообщает Reuters.
По информации агентства, взрыв произошел за несколько часов после того, как полицейские задержали политиков прокурдской Народно-демократической партии, которых задержали по подозрению в террористической деятельности.
Взрыв произошел возле полицейского участка, куда доставили задержанных лидеров партии.
Агентство отмечает, что полиция провела обыски в домах и задержали лидеров Народно-демократической партии, а также девять других депутатов от НДП в пятницу после того, как они отказались давать показания в рамках расследования случаев "террористической пропаганды".
Ранее сообщалось, что в юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр в пятницу утром произошел мощный взрыв возле вспомогательного здания департамента полиции района Баглар.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"