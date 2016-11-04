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На Ровенщине вооруженный злоумышленник взял в заложники собственную мать

опубликовано vinodelov в Пт, 04/11/2016 - 13:39 Новость: тема тэги гео
Пистолет

Вчера в частном доме города Костополь 30-летний мужчина заперся изнутри вместе с матерью и, угрожая физической расправой, стрелял из оружия.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, на место происшествия немедленно направили группу реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские, которые прибыли к дому, слышали из помещения голос женщины, которая кричала, чтобы правоохранители не подходили близко, потому что их могут застрелить. Вызвав на место происшествия бойцов спецподразделения «КОРД», работники полиции начали переговоры со злоумышленником.

В это время из дверей дома сумела выглянуть закрыта женщина. Полицейские буквально выдернули ее из квартиры и отвели в безопасное место. Выяснилось, что заложницей стала мать, которая сообщила полицейским, что в руках ее 30-летнего сына есть оружие неизвестного происхождения.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Во время осмотра помещения стражи порядка установили, что он совершил из пистолета четыре выстрела в потолок и один в стекло двери.

Задержанный вел себя агрессивно и отказывался давать какие-либо показания без присутствия адвоката.

Стрелка доставили в Костопольскую больницу для прохождения освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения. После этого его направили в Орловскую психиатрическую больницу, где он уже ранее проходил лечение.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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