Заявление министра государственной безопасности ЛНР
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"Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики проводится целенаправленная, планомерная работа по противодействию деструктивной деятельности иностранных и украинских общественно-политических объединений радикальной направленности, молодежных неформальных группировок и спортивных формирований, которые разжигают межнациональную вражду, инспирируют массовые антиобщественные проявления и беспорядки", - рассказал он.
"В ходе данных мероприятий получена информация о том, что группа фанатов украинского футбольного клуба "Заря" "Ультрас Черно-белые" предпринимают попытки активизировать свою деструктивную деятельность на территории ЛНР, направленную на подрыв конституционного строя Республики и дискредитации органов государственной власти ЛНР", - сообщил министр.
"Данная организация относится к неофашистским группировкам, осуществляющим свою преступную деятельность на территории Украины. Члены "Ультрас Черно-белые" неоднократно проводили агрессивные и откровенно профашистские акции. Так, в августе 2015 года членами данной группировки был снят и распространен через социальные сети видеоролик, в котором фигуранты осуществляют призыв к подрыву конституционного строя ЛНР и при этом сжигают государственный флаг Республики", - проинформировал Пасечник.
"Установлено, что вербовка лидеров и членов неформального объединения фанатов луганского футбольного клуба "Заря" "Ультрас Черно-белые" проводится через социальные сети представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины. Для диверсионной и агентурной работы спецслужбами используются подростки, которым отрабатываются задания по совершению деструктивных акций и сбору разведывательной информации, составляющей государственную тайну", - рассказал руководитель МГБ.
"Личности всей группы - до 32 человек - и аспекты деструктивной деятельности каждого из ее членов установлены", - подчеркнул он.
"Необходимо отметить, что под патронатом спецслужб Украины функционирует агентурная сеть для тотальной слежки за инакомыслящими и так называемыми "бытовыми сепаратистами". Создаются школы по подготовке секретных осведомителей, которые совместно с неонацистскими организациями проводят террористические акты на территории Республик Донбасса. Также установлено, что сбором денежных средств, для финансирования "ультрас", воюющих в карательных батальонах "Азов" и "Днепр" занимается группа "Благодійний аукціон луганских ультрас" путем продажи фанатской атрибутики", - сообщил Пасечник.
"Гражданам Украины и Республик Донбасса пора отбросить иллюзии об украинских патриотах-активистах, действующих в силу своих идейных убеждений. Все они - под колпаком у спецслужб, использующих идеологию неонацизма, правого радикализма для укрепления тоталитарного режима, созданного после киевского майдана", - указал министр.
Он рассказал, что сотрудники МГБ проверяют информацию о возможной подготовке экстремистами провокаций в ходе мероприятий, приуроченных к отмечаемому сегодня в Республике Дню народного единства.
"В настоящий момент нашим Министерством проводятся мероприятия по проверке указанной информации. Установлена причастность участников данной группы к расклеиванию на территории ЛНР листовок провокационного содержания, причастность к участию в драках, потасовках, а также имеется информация о причастности данных лиц к противодействию проведению референдума о независимости ЛНР в 2014 году", - сказал Пасечник.
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
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корреспондент "Анна-ньюз"