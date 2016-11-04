Заявление министра государственной безопасности ЛНР

Сотрудники МГБ ЛНР выявили группу фнатов-"ультрас" украинского футбольного клуба "Заря", занимавшихся подрывной деятельностью на территории Республики. Об этом сегодня заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

"Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики проводится целенаправленная, планомерная работа по противодействию деструктивной деятельности иностранных и украинских общественно-политических объединений радикальной направленности, молодежных неформальных группировок и спортивных формирований, которые разжигают межнациональную вражду, инспирируют массовые антиобщественные проявления и беспорядки", - рассказал он.

"В ходе данных мероприятий получена информация о том, что группа фанатов украинского футбольного клуба "Заря" "Ультрас Черно-белые" предпринимают попытки активизировать свою деструктивную деятельность на территории ЛНР, направленную на подрыв конституционного строя Республики и дискредитации органов государственной власти ЛНР", - сообщил министр.

"Данная организация относится к неофашистским группировкам, осуществляющим свою преступную деятельность на территории Украины. Члены "Ультрас Черно-белые" неоднократно проводили агрессивные и откровенно профашистские акции. Так, в августе 2015 года членами данной группировки был снят и распространен через социальные сети видеоролик, в котором фигуранты осуществляют призыв к подрыву конституционного строя ЛНР и при этом сжигают государственный флаг Республики", - проинформировал Пасечник.

"Установлено, что вербовка лидеров и членов неформального объединения фанатов луганского футбольного клуба "Заря" "Ультрас Черно-белые" проводится через социальные сети представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины. Для диверсионной и агентурной работы спецслужбами используются подростки, которым отрабатываются задания по совершению деструктивных акций и сбору разведывательной информации, составляющей государственную тайну", - рассказал руководитель МГБ.

"Личности всей группы - до 32 человек - и аспекты деструктивной деятельности каждого из ее членов установлены", - подчеркнул он.

"Необходимо отметить, что под патронатом спецслужб Украины функционирует агентурная сеть для тотальной слежки за инакомыслящими и так называемыми "бытовыми сепаратистами". Создаются школы по подготовке секретных осведомителей, которые совместно с неонацистскими организациями проводят террористические акты на территории Республик Донбасса. Также установлено, что сбором денежных средств, для финансирования "ультрас", воюющих в карательных батальонах "Азов" и "Днепр" занимается группа "Благодійний аукціон луганских ультрас" путем продажи фанатской атрибутики", - сообщил Пасечник.

"Гражданам Украины и Республик Донбасса пора отбросить иллюзии об украинских патриотах-активистах, действующих в силу своих идейных убеждений. Все они - под колпаком у спецслужб, использующих идеологию неонацизма, правого радикализма для укрепления тоталитарного режима, созданного после киевского майдана", - указал министр.

Он рассказал, что сотрудники МГБ проверяют информацию о возможной подготовке экстремистами провокаций в ходе мероприятий, приуроченных к отмечаемому сегодня в Республике Дню народного единства.

"В настоящий момент нашим Министерством проводятся мероприятия по проверке указанной информации. Установлена причастность участников данной группы к расклеиванию на территории ЛНР листовок провокационного содержания, причастность к участию в драках, потасовках, а также имеется информация о причастности данных лиц к противодействию проведению референдума о независимости ЛНР в 2014 году", - сказал Пасечник.