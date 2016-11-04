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Размножаемся назло врагам

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 14:29 Новость: тема тэги гео
PODI
Украинские демографы предпочитают европейские критерии в подходе к рождаемости, которые предполагают низкую рождаемость. О чем в интервью "ДС" рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова. Она посетовала,что Украина не смогла перейти на европейские стандарты.Украина не завершила демографический переход к современному типу демографического воспроизводства, который предполагает низкую рождаемость и низкую смертность

"У нас низкая рождаемость, но, к сожалению, еще далеко не низкая смертность. Мы отстаем от развитых стран по продолжительности жизни на 10-12 лет". Что, естественно, означает ежегодное сокращение населения страны.

В ДНР, напротив,наблюдается бэби бум. Только с начала текущего года в Донецкой Народной Республике родились почти 9,5 тысяч детей, сообщает пресс-служба министерства юстиции ДНР.

«За десять месяцев текущего года в территориальных отделах записи актов гражданского состояния Донецкой Народной Республики зарегистрировано 9 485 рождений детей», — отметили в ведомстве.

В Минюсте добавили, что большая часть новых жителей Республики – девочки.
Первая в 2016 году регистрация рождения и присвоения имени ребенку на территории ДНР состоялась в январе текущего года. Свидетельство о рождении дочки получила семья из Донецка.

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