Перешли с газа на электричество: на Буковине сельская школа до сих пор не отапливается

В школе села Гвоздовцы в Сокирянском районе Черновицкой области отопительный сезон еще не начался. По информации родителей СОШ села Гвоздовцы стало известно, что в их учебном заведении осенние каникулы продлены. Причиной этого стало то, что в школе отопительный сезон еще даже не начинался (не работает отопление).

Так, по словам жителей, до сих пор школьная котельная работала на природном газе, однако по неизвестным им причинам было решено перевести на электрическое отопление. Стоимость работ составила 1 миллион гривен. Вместо того чтобы провести ремонт теплосети, стоимость которой была бы значительно дешевле.

Данные работы были проведены по инициативе районной власти. После попытки запуска электрической котельной в школе разорвало трубы и произошло подтопление, в результате затопления классов, испорчен ремонт, который проводился за счет родителей.

Потратив безрезультатно средства (так как тепла до сих пор нет) отдел образования района «просит» от Гвоздивского сельского совета дополнительные средства. Однако, следует отдать должное депутатам сельсовета, которые заявили, что средства будут предоставлены в обмен на тепло — «включите отопление — дадим средства». Такая ситуация в Гвоздовцах сложилась потому, что люди не верят в качественное выполнение работ и опасаются растрат, приводя в пример, нынешний ямочный ремонт своих улиц по инициативе районного руководства, который уже нынче трудно заметить: как говорят «асфальт сошел после дождя».

Жители искренне надеются, что областное руководство обратит внимание на ситуацию со школой, ведь дети уже две недели дома и им, скорее всего, придется догонять программу по субботам и явно не по своей вине.