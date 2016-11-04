У жителей Киевского района Донецка складывается впечатление, что украинские военные получили приказ боеприпасов не жалеть.

Сплошную стрельба из артиллерийских орудий и минометов самый северный район столицы ДНР слушает теперь каждый вечер и каждую ночь.

По словам одного из жителей Киевского района, в теплое время года, пока окна в доме можно было держать открытыми, еще получалось различать, где больше стреляют: около бывшего аэропорта, под Спартаком, или возле Ясиноватой. А теперь, поскольку по причине наступивших холодов, окна закрыты, грохот стоит беспрерывный, доносящийся, как будто, со всех сторон.

На протяжении текущей недели, сильная стрельба по Донецку с северной стороны была слышна в ночь на 2, 3 и 4 ноября.

— Сразу после 19 часов начинают бить, — рассказал житель Киевского района Донецка, — ложусь я спать в 1 час ночи, и все равно слышно стрельбу. Причем, в последнее время, отдельных выстрелов не расслышать. Залпы сливаются в канонаду. Те, кто имеют привычку просыпаться часа в 4 или в 5 часов утра, говорят, что только тогда огонь затихает.