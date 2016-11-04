Украинцы у грузин выпрашивают снаряды

Военное начальство из Днепропетровска обратилось к Грузии с просьбой продать или подарить украинской армии снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», если у грузин такие имеются.

Обращение Восточного командования ВСУ к руководителям Грузии подтверждает углубление проблемы, о которой еще в июле этого года заговорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны бывшей Украины Александр Турчинов. Он признал, что в украинской армии наступает «снарядный голод», особенно по части боеприпасов для реактивной артиллерии. Правда, Турчинов тогда же пообещал наладить на территории, подконтрольной киевской власти, производство снарядов, как для ствольных орудий, так и для РСЗО.

Однако прямое обращение Восточного командования ВСУ через голову вышестоящего начальства к руководству Грузии по поводу поставок снарядов свидетельствует о том, что на бывшей Украине выпуск артиллерийских боеприпасов, фактически, отсутствует.