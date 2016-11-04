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Под Киевом обнаружили бункер с оружием и БТРом

опубликовано vinodelov в Пт, 04/11/2016 - 16:52 Новость: тема тэги гео
БТР

Киевские правоохранители обнаружили подземный тайник с большим арсеналом оружия, боеприпасами и БТРом в пригороде Киева. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Как сообщили в ведомстве, тайник был обустроен в подземном бункере на территории дачного поселка в Бориспольском районе.

«Во время обыска правоохранители обнаружили 60 предметов внешне похожих на ракеты к установкам „Град“, 2 предмета похожие на орудия к БМП (боевой машины пехоты), 4 предмета похожие на боеприпасы к ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса), около 200 единиц оружия похожих на противотанковые мины, СПГ (станковый противотанковый гранатомет), РПГ (ручной противотанковый гранатомет) и бронебойные снаряды. Также в помещении обнаружен бронетранспортер», — говорится в сообщении.

Сейчас обыски продолжаются. После их завершения изъятые предметы будут направлены на экспертизу.

В рамках досудебного расследования по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) правоохранители устанавливают канал поступления оружия.

Под Киевом обнаружили бункер с оружием и БТРом
Под Киевом обнаружили бункер с оружием и БТРом
Под Киевом обнаружили бункер с оружием и БТРом
Под Киевом обнаружили бункер с оружием и БТРом
Под Киевом обнаружили бункер с оружием и БТРом
Под Киевом обнаружили бункер с оружием и БТРом
Под Киевом обнаружили бункер с оружием и БТРом

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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