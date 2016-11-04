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Главная Молния! Обстрел российских миротворцев на трассе Кастелло во время гуманитарной паузы опубликовано soldier в Пт, 04/11/2016 - 16:56

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня 4 ноября была объявлена гуманитарная пауза для вывода мирных жителей из блокированных районов восточного Алеппо. Еще вчера поступила информация о том, что террористы готовятся сорвать гуманитарные мероприятия. 4 ноября 2016 года в 14.54 и 14.55 по московскому времени боевиками были выпущены две мины по наблюдателям в районе гуманитарного коридора Кастелло. Затем еще три мины. Под обстрел попала группа сирийцев и российских военных-миротворцев, а так же журналистов. Ранение в ногу получил капитан российской армии, в лопатку - сержант. Еще одному сержанту на груди осколок мины порвал бронежилет. С сирийской стороны ранен в плечо генерал мирной полиции, медик и несколько военнослужащих. Тем самым террористы в очередной раз сорвали все усилия России и Сирии по мирному урегулированию сирийского кризиса. :: soldier :: Автор (или псевдоним)

Владимир Орлов О себе

Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "ВЕЧЕ" (МОО «ВЕЧЕ»), учреждена 26 апреля 2009 года, с целью разработки и реализации концепции развития Российской Федерации как сильного, независимого и справедливого государства, способного обеспечить свободу, достойную жизнь и равные права для каждого гражданина России, а так же восстановление России как культурной, цивилизационной и геополитической объединяющий силы на пространстве бывших республик СССР. Кроме того, организация ставит своей целью формирование и поддержание положительного и объективного образа России в глазах, как граждан России, так и граждан иностранных государств, а так же распространение достоверной и объективной информации о России и о событиях, происходящих в Мире через средства массовой информации и Интернет.

Партнерами организации являются: газета "RED МЕДВЕДЪ!", новостные информационные порталы «ИНОФОРУМ» и «ПЕРЕВОДИКА», а так же Абхазское сетевое новостное агентство «ANNA». Организация осуществляет сотрудничество по различным общественно значимым вопросам и политическим вопросам с академией «Тринитаризма», императорским православным палестинским обществом, межрегиональным общественным движением «Народный Собор», партией «Родина: здравый смысл», Комитетом солидарности с народами Ливии и Сирии. Организация также имеет зарегистрированные Федеральной регистрационной службой свои символы: флаг и эмблему. В октябре 2009 года организация была официально зарегистрирована при Минюсте России и получила статус межрегиональной общественной организации. Об авторе подробнее