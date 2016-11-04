На вокзале в Тернополе у боевика ВСУ изъяли 150 патронов и наркотики

На железнодорожном вокзале в Тернополе у демобилизованного карателя изъяли почти полторы сотни патронов и наркотики. Как сообщили в секторе коммуникации областного управления полиции, внимание правоохранителей привлек молодой человек в военном мундире. Боевика попросили пройти для досмотра багажа.

«Среди личных вещей военного было почти полторы сотни предметов, похожих на боеприпасы различного калибра, а также вещество, которое визуально напоминало наркотическое средство», — рассказал первый заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Богдан Гульман.

Солдат имел при себе документы, поэтому оперативно выяснилось, что это житель одного из сел Тернопольского района. Мужчина возвращался домой из воинской части, которая дислоцируется на Львовщине, откуда накануне был демобилизован.

После документирования военного отпустили. Запрещенные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Начато производство по ч. 1 ст. 309 (незаконная перевозка наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.