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Львовские горняки намерены прекратить отгрузку угля 9 ноября

опубликовано vinodelov в Пт, 04/11/2016 - 17:29 Новость: тема тэги гео
шахтеры с касками
Горняки государственной холдинговой компании «Львовуголь» устали кормиться обещаниями министерства энергетики и угольной промышленности: обещанные долги по зарплатам им так и не вернули.

«Несколько дней назад шахтеры 10-й «Нововолынской» (которая входит в ГХК) перекрывали границу между Польшей и Украиной в связи с тем, что эта шахта строится с 89 года, и в этом году прекращали финансирование, на будущий год не заложили и не планируют заложить средства на достройку. На 9 ноября работники Львовской угольной компании собираются прекратить отгрузку угля в связи с тем, что задолженность по зарплате три с половиной месяца, они остановят весь Львовско-Волынский бассейн», – рассказал глава Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец. По его словам, горняки шахты «Львовуголь» уже на следующий день, 10 ноября, собираются перекрывать границу-переход между Украиной и Польшей в «Рава-Русской».

Первый раз горнякам обещали полностью выплатить многомесячные долги до15 июля нынешнего года, потом было обещано погасить задолженность до Дня шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа. В сентябре бросили, как кость собаке, немного денег. Но теперь долги снова растут. Об их погашении уже речь даже не идет, шахтеры возмущены.

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