Львовского врача обвиняют в проведении смертельной манипуляции

Семья со Львовщины сетует на местных врачей и уверена, что именно из-за их непрофессионализма умер их глава семьи. Медики не могли поставить диагноз и на помощь вызвали львовского врача, который без разрешения провел пункцию печени. После процедуры больной почувствовал сильную боль, а уже через сутки умер.

Жена покойного Оксана Смолянин вспоминает, что ее муж никогда не жаловался на здоровье. И, когда у него внезапно потемнело лицо и глаза, женщина с сыном немедленно повезли отца в Сколовскую районную больницу.

Ивана Смолянин положили в терапевтическое отделение, и уже на второй день ему стало хуже. Врачи срочно перевели больного в реанимацию и, по словам женщины, ввели ему препарат, после которого Иван впал в кому.

Родные требовали отправить мужа во Львов. Однако из-за тяжелого состояния медики запретили транспортировки, зато вызвали реаниматолога из Львова. На второй день больной вышел из комы и его состояние улучшилось.

«Мы настаивали, чтобы нас отправили во Львов. Но врачи убеждали, что в областную реанимацию мужчину не примут, ведь у него хроническая болезнь. Зато в отделении гастроэнтерологии его также не хотели принимать, потому что для них он был уже тяжело больной», — рассказала жена покойного.

Поэтому единственным выходом для семьи было снова обратиться к львовским врачам. На вызов, как и прежде, прибыл реаниматолог Орест Шутер. И уже после его приезда, вспоминает женщина, в палату к больному сбежались медики и начали ссориться между собой.

«Муж мне звонил в течение всей ночи и сетовал на врачей. Медик из Львова Орест Шутер провел ему пункцию печени, после которой у мужчины были страшные боли. Однако сколовские врачи меня даже не предупредили, что мужчине собираются делать какую-то процедуру», — говорит Оксана Смолянин.

Уже утром жене сообщили о смерти мужа. Врачи объяснили, что у больного не выдержала печень. Однако результаты вскрытия это опровергли.

«Посмертно ему поставили диагноз — цирроз печени. Но вскрытие тела показало другую причину смерти: прокол купола и диафрагмы печени при исполнении плевральной пункции», — отметила жена покойного.

Она добавляет, что о проведении такой медицинской процедуры ни мужа, ни его родственников не сообщили, и, самое важное, не взяли разрешение на такую ​​манипуляцию.

Семья написала заявление в полицию, чтобы виновные в смерти отца медики ответили за содеянное. И хотя уголовное производство и нарушено, истинной причины смерти Оксана Смолянин не знает до сих пор.

По словам главного врача Сколивской ЦРБ Ивана Щадея, мужа лечили и от цирроза печени, и от поджелудочной и почечной недостаточности. Однако лечение не давало результатов, потому и вызвали коллегу из Львова.

«Решение по диагностической манипуляции, которая усложнила основное заболевание, принял врач-консультант Орест Шутер. Он провел пункцию, которая, к сожалению, дала осложнения. Однако письменного разрешения на пункцию в истории болезни не было», — прокомментировал главный врач Сколовской ЦРБ Иван Щадей.

Врачи сообщили правоохранителям об осложнениях, которые возникли во время лечения, и о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы. Относительно действий районных медиков свой вердикт вынесла клинико-экспертная комиссия.

«Медицинская документация в Сколевской центральной районной больнице ведется не должным образом и не соответствует требованиям приказа МЗ Украины в полной мере, поскольку не отражает полноценную динамику состояния больного. Поэтому комиссия решила направить на курсы усовершенствования знаний о неотложных состояний и на внеочередную аттестацию врача Сколовской районной больницы Александра Сулиму», — отметил председатель экспертной комиссии департамента здравоохранения ЛОГА Юрий Шалай.

Врач Сулима был дежурным в день смерти Ивана Смолянин, именно он допустил к манипуляции врача из Львова Ореста Шутера. Вину всех врачей, которые были причастны к лечению Ивана, признал только один из членов экспертной комиссии.

«Однозначно, в этом деле были допущены ошибки врачей. Это ошибки и по ведению соответствующей документации, и по установлению правильного диагноза и проведения медицинских манипуляций», — прокомментировал заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Львовского медицинского университета Ярослав Подгорный.

Зато врач Орест Шутер отказался комментировать свои действия, он убежден, что делал правильно.

В дальнейшем уже суд будет решать, виновен ли медик в смерти пациента.