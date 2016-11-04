Генпрокуратура ДНР возбудила очередные уголовные дела на командиров украинской армии

Эти фамилии заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин называет не первый раз. Именно командиры ВСУ Соколов, Клочков, Якубов и Прокопив много раз давали указания украинским подразделениям, стоящим у границы ДНР, обстреливать мирные города и поселки, по их прямому приказу убивали мирных жителей.

Теперь Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела против четырех командиров ВСУ, причастных к военным преступлениям на Донбассе. Об этом заявил Эдуард Басурин. «По фактам преступлений, совершенных на Донбасской земле, и командирам, ответственным за содеянное, — Соколову, Клочкову, Якубову и Прокопиву, Генеральной прокуратурой ДНР возбуждены уголовные дела», — сказал он. «За свои поступки надо отвечать», — подчеркнул представитель военного ведомства Республики.