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«Следующая революция будет кровавой, у нас 1900 стволов и трофейное оружие», — айдаровец Лихолет

опубликовано vinodelov в Пт, 04/11/2016 - 17:51 Новость: тема тэги гео

Экс-начальник штаба карательного батальона «Айдар» Валентин Лихолит (позывной «Батя») заявил, что следующая революция на Украине, которая уже не за горами, будет кровавой и стихийной. У людей на руках очень много оружия, которое они могут использовать в любой момент.

«При Порошенко с битами уже никто не выйдет, — сказал Лихолет. — Вы только подумайте, только на батальон „Айдар“ приходится 1900 стволов, прибавьте трофейное оружие. Знаю, что в каждом батальоне сегодня нехватка 200–300 стволов»…

Айдаровец отметил, что украинские вояки с оружием покидают карательные батальоны и в любой момент могут объединиться против нынешней власти. Но пока они хотят все решить «законным» путем досрочных выборов в Верховную раду, куда будет закрыт доступ всем нынешним депутатам.

И далее: «Депутаты поднимают себе зарплаты до 36 тысяч, а моя бабушка и теща получают по тысяче гривен пенсии. Разница есть? Мы — лохи, потому что воевали „за Родину“, а они декларируют миллиарды. Как Олесь Довгий за свою жизнь сделал два миллиона долларов? Или в Генпрокуратуре есть такой Анатолий Яковенко, ему 61 год, но до сих пор работает. У него оборот 10 миллиардов долларов и 10 гектаров озер на Кировоградщине…»

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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