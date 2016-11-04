Горячие схватки вокруг «солнечного камня» в Ровно

По сообщению украинского информационного Интернет-агентства ZIK, в результате драки и толчеи, которые возникли на сессии Ривненского облсовета после рассмотрения вопроса о предоставлении частным фирмам права на разработку янтаря, в зал заседаний прибыл отряд полиции.

"Отряд полиции введен в сессионный зал Ривненского областного совета после обсуждения вопроса о предоставлении одному из предприятий разрешения на разработку залежей янтаря", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, у общественных активистов, которые присутствовали в зале и протестовали против предоставления разрешения частному предприятию на добычу янтаря, возникли подозрения, что заявители подкупили отдельных депутатов. Они выкрикивали слова «"Свобода" продалась!», возникла толчея.

Из комнаты, расположенной за президиумом сессионного зала, зашел отряд правоохранителей и пресек противостояние.

Следует отметить, что протесты начались после того, как одной из двух компаний-заявителей было отказано в выдаче разрешения, а на сессии объявлен перерыв.

Напомним: в конце сентября ривненской суд постановил содержать под стражей полковника СБУ и руководителя одного из отделов Государственной пограничной службы, которые за взятку разрешали местным жителям незаконно добывать янтарь в пограничной зоне.