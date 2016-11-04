Как российские артисты поссорили украинских пограничников с заместителем председателя Верховной рады Ириной Геращенко

Нет ничего более важного, чем обсуждать на «часе вопросов правительству Украины» запрет на въезд в страну майдана неблагонадежных артистов и прочих опальных граждан. В этом убеждена «майданщица-патриотка» — первый зампредседателля Верховной рады Украины Ирина Геращенко. На состоявшемся очередном правительственном сборе она возмутилась тем, что российские звезды эстрады, которые «незаконно выступали в Крыму», беспрепятственно въезжают на украинскую территорию и даже проводят свои концерты! И на эти концерты приходят граждане Украины!

По словам Геращенко, в страну майдана также беспрепятственно прибывают люди, работавшие наблюдателями на праймериз в донбасских республиках. И вот пани Геращенко решила узнать у Погранслужбы Украины, почему указанным лицам не закрывают въезд в страну майдана. Полученный ответ оскорбил и поразил майданное сердце зампреда Верховной рады.

«В связи с тем, что госпожа Геращенко и другие народные депутаты не указали даты рождения и имена этих „лабухов“ или тех людей, которые подозреваются в незаконном нарушении границы Украины для участия в этих „праймериз“, латинской транскрипцией, мы не будем проверять их в базе данных», — возмущенно процитировала Геращенко ответ Погранслужбы. Как отреагировали на эту «пощечину» члены Кабмина Украины не сообщается. Но ведь претензия погранцов вполне обоснована: дайте конкретные данные — возьмем под козырек!