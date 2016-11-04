Украине нужен внеблоковый статус, — депутат Рабинович

Таких возможностей, которые есть на Украине, не имеет ни одна из стран Европы. Украинцам нужно только объяснить, что различие регионов является сильно стороной, а не недостатком. Ведь успешную страну нельзя построить без общей национальной идеи.

Такое мнение высказал бизнесмен и политик Вадим Рабинович.

«Главная задача для украинцев сейчас — это сохранить землю и вернуть аннексированный Крым. Я также категорически против любых мыслей об отделении Донбасса», — отметил Вадим Рабинович.

«Украине нужно принять очень простую экономическую систему, которая будет характеризовать независимую, нейтральную и внеблоковую страну. Нам не нужно отстаивать ни проамериканские, ни пророссийские, ни даже проевропейские интересы. Вместо этого сосредоточиться на том, что выгодно именно для Украины», — считает Рабинович.

Поэтому украинские интересы заключаются в том, чтобы создать открытый и благоприятный бизнес-климат. К тому же, больше внимания нужно уделить сельскому хозяйству и высоким технологиям.

«На Украине необходимо развивать отрасль hi-tech, ведь мы имеем очень разумную и прогрессивную молодежь, которая требует пространства для реализации своих знаний. Зато аграрный сектор всегда был сильной стороной Украины, поэтому средства нужно вкладывать и в построение современных фермерских хозяйств», — добавил политик.

Наряду с этим, считает Вадим Рабинович, необходимо как минимум на два года снять с малого и среднего бизнеса налогообложение. Ведь давление на предпринимателей ежегодно уничтожает множество успешных бизнес-проектов.