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Генеральная прокуратура Украины начала процедуру привлечения к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 18:30 Новость: тема тэги гео
Novinskij
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий я на своей странице в Facebook сообщил, что получил представление от Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. ГПУ подозревает Новинского в причастности к незаконному давлению на УПЦ с целью отстранения от должности покойного митрополита Владимира.

«Только что получил представление от Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Как всегда, безотлагательно направил на рассмотрение Регламентного комитета ВРУ», - написал спикер.

Как ранее сообщал «Укринформ», генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября обнародовал на своей странице в Facebook представление, в котором просит Верховную Раду разрешить привлечь к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.

В то же время сам Новинский утверждал, что вчера в Аппарате Верховной Рады не было представления генпрокурора на снятие с него депутатской неприкосновенности. Ранее Новинский заявлял о том, что с паломнической группой митрополита УПЦ МП Онуфрия посетит Афон.

И сегодня председатель СБУ Василий Грицак сообщил журналистам, находясь с визитом в Одессе, что Вадим Новинский сегодня утром вылетел с аэропорта "Киев" в Грецию: "По нашим данным сегодня в 9.30 Новинский вылетел из Жулян своим бортом в Грецию", - сказал Грицак. В свою очередь советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк допускает, что народный депутат Вадим Новинский не вернется с Афона.

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