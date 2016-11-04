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Западные СМИ про киевских чиновников: моральные дегенераты

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 19:01 Новость: тема тэги гео
draka vr
Волна возмущения несметными богатствами украинской «элиты» докатилась до Евросоюза и ведущие европейские газеты теперь наравне с украинцами награждают государственных чиновников страны майдана самыми нелестными эпитетами. Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» рассказал украинский экономист Олег Устенко.

Популярные и авторитетные западные СМИ прямо называют украинских чиновников и депутатов «моральными дегенератами».

«Шикарное выражение было позавчера в известном британском издании The Guardian, которое назвало депутатский корпус Украины и тех, кто декларировал «моральными дегенератами», — сказал в телеэфире Олег Устенко. А затем процитировал аналогичные «эпитеты» из Financial Times и Bloomberg. Цитируя зарубежные СМИ, он заявил, что в то время, когда Украина находится в состоянии войны, а военнослужащие ВСУ в зоне «АТО» умирают за 7 тысяч гривен, в Киеве сидят «толстосумы», обворовывающие государство.

Напомним: согласно поданным депутатами Верховной рады электронным декларациям, только наличкой у них находится более 7 миллиардов гривен, а еще более 5 миллиардов — в банках. Это, не считая, элитной недвижимости, элитных авто, драгоценностей, земельных угодий и прочих поистине удивительных богатств вроде персонального храма и мощей святого...

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