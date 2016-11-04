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Отчет МВФ: Украина — аутсайдер во всем

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 19:06 Новость: тема тэги гео
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Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал отчет «Вопросы региональной экономики стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы». Согласно этому отчету, Украина - полный аутсайдер в своем регионе.

Страна майдана, по мнению аналитиков МВФ, имеет критический уровень долговой нагрузки по отношению к ВВП (более 60%). Кроме того, она вторая после Молдовы по оценочному уровню теневой экономики (около 50%).

Что касается инфляции, то Украина занимает первое место по ее росту. На втором месте, по мнению экспертов МВФ находится Белоруссия, на третьем — Россия.

Также из отчета следует, что Украина - региональный аутсайдер по уровню управления инвестициями (неудовлетворительная оценка по 10 из 15 критериев) и налогового администрирования (неудовлетворительная оценка по 6 из 15 критериев).

Напомним: вчера в Киеве начала работу миссия МВФ. Ее задача — мониторинг программы реформ для Украины, утвержденной в марте прошлого года. Страна майдана по мнению экспертов миссии по-прежнему сильно отстает от сроков выполнения критериев эффективности, зафиксированных в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике.

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