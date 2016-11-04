Какое перемирие? Порошенко дал негласную команду брать Докучаевск и окружать Донецк...

Заявляя о политическом пути решения проблем на Донбассе, Киев готовится к плану окружения и уничтожения Донецка. Об этом поговаривают в окружении президента Украины. Сам Порошенко не раз заявлял, что, «...согласно Минскому протоколу, вся территория вплоть до Еленовки и заканчивая Старобешево, включая Докучаевск, - это территория, которая должна быть занята украинскими военными».

Недавно в Администрации президента Украины озвучили позицию относительно возврата к линии разграничения формата «Минск-1». Для Украины это означает еще и возвращение города Дебальцево, а также Докучаевска с выше названными населенными пунктами.

В окружении Порошенко отмечают, что Докучаевск является важным городом не только в стратегическом плане для Украины, но и для самого богатого олигарха Рината Ахметова, поскольку там находится Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, который входит в холдинг «Метинвест», принадлежащий Ахметову. «Если взглянуть на карту, то сразу станет понятно, что контроль над Докучаевском откроет путь на Старобешево и позволит получить плацдарм для окружения или наступления на Донецк с юга, - отметил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

Иными словами, нынешнее «перемирие» на Донбассе просто создает условия для усиления и концентрации ВСУ для главного удара по ДНР, возможно, это будет «докучаевское направление». К слову, в последнее время город Докучаевск и его окрестности обстреливаются украинскими оккупантами не только ночью, но и днем.