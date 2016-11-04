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Украинские депутаты не хотят быть «задворками Европы» и обвиняют Нидерланды в предательстве майдана

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 20:04 Новость: тема тэги гео
mirag
Украинские политики разочарованы и возмущены тем, что разоренную ими страну «не пускают в Европу». Они гневно обвиняют в предательстве «идеалов майдана» государство Нидерланды с трибуны Верховной рады.

В частности, депутат Виктор Вовк разразился гневной речью по этому поводу, заявив, ни много ни мало, что Нидерланды, отказавшись от поддержки соглашения об ассоциации Киева с Евросоюзом, «предают Украину - единственную страну, жители которой умирали на Майдане за будущее в составе ЕС».

Дословно: «Премьер-министр Нидерландов Рютте сообщил, что его страна может завершить ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом при условии, что Украина согласится на новый компромисс. От нас требуют принять новую декларацию, которая предусмотрит, что соглашение не будет первым шагом на пути к членству Украины в ЕС. Также в декларации должно быть прописано отсутствие вопросов военного сотрудничества и финансовой помощи со стороны ЕС. Мы заявляем, что такие условия фактически ставят крест на евроинтеграционных перспективах Украины. Возникает вопрос – а нужно ли нам выхолощенное соглашение, которое унижает Украину и украинцев и опровергает наше европейское будущее, обрекая нас на статус «задворок Европы»?! Может господин Рютте знает другую страну, где люди гибли за европейские идеалы под флагами Евросоюза?! Провал ратификации соглашения между Украиной и ЕС, и отсутствие обещанного безвизового режима – это реализация плана Путина. Проблема Евросоюза – это отсутствие лидеров, способных видеть дальше своего носа… Украина свою часть договоренностей выполнила – требуем того же от ЕС без каких-либо условий и предостережений!».

Забавно, что сей гневный спич прозвучал после того, как вместо Европы Украина получила безвизовый режим с Албанией, которую как раз и считают «задворками Европы». Впрочем, Киев объявил это очередной «пэрэмогой».

Напомним: министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Албании Дитмир Бушати подписали соглашение о взаимной отмене виз.

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