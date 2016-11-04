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Украинские минометы «Молот» взрываются и убивают украинских вояк, а вину за это сваливают на «обстрелы сепаратистов»

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 20:46 Новость: тема тэги гео
molot
Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат Тарас Пастух. По его словам, Министерство обороны Украины должно снять с производства минометы «Молот», разработанные «Укроборонпромом», поскольку украинские вояки не раз гибли от их взрыва.

«Пока мы тут сидим, на Майдане независимости происходят похороны двух «айдаровцев». И очевидно, что вы будете иметь возможность проверить настоящую причину гибели этих парней, - заявил Пастух. - Официально – это прилетела вражеская мина, и парни погибли. Но в действительности ситуация выглядит иначе. Вопрос мой касается того, когда закончится бизнес на войне, на которой зарабатывает «Укроборонпром»? Речь идет о сегодняшних минометах, которые являются «большим достижением» «Укроборонпрома», — «Молоты». У нас есть случай, когда в Широком Лане погиб командир подразделения, а бойцы получили ранения. С того времени неизвестно о проведении проверки. Когда в самолете загорелся телефон «Самсунг», его сняли с производства, а у нас от миномета погибли люди, и эти минометы продолжают использоваться в Вооруженных силах. Вопрос – почему мы позволяем, чтобы за наши деньги производили хлам, от которого потом гибнут наши ребята?».

Напомним: миномет «Молот» создавался украинскими конструкторами на скорую руку — за два месяца, в марте 2016 года был принят на вооружение в ВСУ, его очень расхваливал вечный «правосек» Дмитрий Ярош и очень ругают украинский бойцы на передовой - в «АТО». Миномет, сделанный, что называется «на коленке», действительно ненадежен и взрывается при первом выстреле, украинские вояки предпочитают минометы советского образца.

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