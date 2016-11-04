В прифронтовой Донецк приедут знаменитые музыканты из дальнего зарубежья

Донецкая государственная академическая филармония анонсирует, в рамках текущего 85-го сезона, концерты артистов из Франции, Греции, Британии и США. Об этом в пятницу, 4 ноября рассказал генеральный директор филармонии Александр Парецкий.

«Во второй половине сезона на сцене филармонии выступят как минимум четверо артистов из стран дальнего зарубежья. В январе и феврале к нам приедут органист из Франции Пьер Зеворт и тромбонист из США Николас Конн. В марте ожидается выступление вокалистки из Греции Медеи Ясониди и, конечно же, известного пианиста британского Питера Сейврайта, который выступит на фестивале «Джаз-форум»», – сказал Парецкий.

Напомним: в минувшем 84-м концертном сезоне на сцене донецкой филармонии выступили два всемирно известных пианиста – Валентина Лисица из США и Питер Сейврайт из Великобритании.

Донецкая филармония работала даже во время самых страшных обстрелов города со стороны ВСУ летом и осенью 2014 года.