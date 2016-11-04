Главная

В прифронтовой Донецк приедут знаменитые музыканты из дальнего зарубежья

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 20:51 Новость: тема тэги гео
zal
Донецкая государственная академическая филармония анонсирует, в рамках текущего 85-го сезона, концерты артистов из Франции, Греции, Британии и США. Об этом в пятницу, 4 ноября рассказал генеральный директор филармонии Александр Парецкий.

«Во второй половине сезона на сцене филармонии выступят как минимум четверо артистов из стран дальнего зарубежья. В январе и феврале к нам приедут органист из Франции Пьер Зеворт и тромбонист из США Николас Конн. В марте ожидается выступление вокалистки из Греции Медеи Ясониди и, конечно же, известного пианиста британского Питера Сейврайта, который выступит на фестивале «Джаз-форум»», – сказал Парецкий.

Напомним: в минувшем 84-м концертном сезоне на сцене донецкой филармонии выступили два всемирно известных пианиста – Валентина Лисица из США и Питер Сейврайт из Великобритании.

Донецкая филармония работала даже во время самых страшных обстрелов города со стороны ВСУ летом и осенью 2014 года.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет