В Одесской области город Теплодар отключен от тепла за долги

На Украине за долги перед коммунальным предприятием отключен целый город в Одесской области. По иронии судьбы его название Теплодар. Без отопления остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады, школы. Тепла нет, потому что НАК «Нафтогаз» Украины» не заключает соглашение с коммунальным предприятием «Одесская ТЭЦ № 2» из-за образовавшейся задолженности. А денег просто нет.

В детских садах города ребятишки спят в одежде, и, если до конца ноября не решится вопрос теплоснабжения, школы и детсады временно закроют (до весны?). Кроме того, велика вероятность выхода из строя не подключенной к теплоносителю отопительной системы при снижении температуры воздуха до ноля градусов и меньше. Планируется, что в Теплодаре, где проживает 10 тысяч человек, в ближайшее время начнут работать стационарные пункты обогрева. Хватит ли на всех?

Специалисты уверяют, что это первый, но не последний город, который остался без тепла. На Украине в ближайшее время собираются отключать от тепла многоэтажные дома, у жителей которых накопились большие долги перед коммунальщиками.

Напомним: коммунальные тарифы поднимались в 2016 году несколько раз, в отличие от зарплат и пенсий. Большинство украинцев оказались перед выбором: платить за коммуналку или купить продукты питания и самое необходимое для выживания, ведь жизнью такое существование назвать трудно.