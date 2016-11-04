Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) распространяют лживую информацию об обстрелах Станицы Луганской со стороны Народной милиции ЛНР. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции Республики майор Андрей Марочко.

"Хочу обратить внимание на вчерашнее провокационное заявление руководителя украинской стороны в СЦКК об обстреле населенного пункта Станица Луганская якобы с позиций Народной милиции ЛНР. Прошу украинских генералов прекратить заниматься обманом и объективно оценивать обстановку на линии боевого соприкосновения", - сказал он.

"Сегодня мы совместно с представителями средств массовой информации вновь посетили район населенного пункта Станица Луганская, опросили местных жителей и наших военнослужащих. По их словам, огонь велся со стороны ВСУ из района населенного пункта Станица Луганская с 21.00 до 00.00 с применением гранатометов и стрелкового оружия", - сообщил майор.

"Хочу отметить, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации со стороны ВСУ, придерживаются "режима тишины" и соблюдают Минские договоренности", - подчеркнул Марочко.

"Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки, Народная милиция ЛНР оставляет за собой право, решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории", - добавил представитель Народной милиции.