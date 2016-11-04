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Главная Молодёжь ЛНР отпраздновала День народного единства «Русской пробежкой» опубликовано Nvb2003 в Пт, 04/11/2016 - 21:54

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: "Русская пробежка" в честь Дня народного единства состоялась сегодня в центре Луганска, собрав более тысячи молодых жителей из различных регионов Республики. Об этом сообщил заместитель председателя Народного Совета ЛНР, председатель Ассоциации молодежи Луганщины Денис Мирошниченко. Акцию также поддержали представители мотоклуба "Ночные Волки. Донбасс", которые возглавили колону.

"Сегодня День народного единства, и еще в 2014 году мы заложили такую традицию как "русские пробежки" и народные гуляния, которые с каждым годом набирают популярность. Так, сегодня в нашей акции приняло участие более тысячи человек", - отметил Мирошниченко.

"Наши молодые люди начинают переосмысливать то, что они делают, и своим примером для других молодых людей они показывают, что праздник можно отмечать не только за столом, а можно заниматься здоровым образом жизни, участвуя в вот таких вот пробежках", - пояснил он.

Президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов, известный среди своих соратников как "Прокурор", отметил, что мотоциклисты традиционно ездили в День народного единства в столицу Русского мира – Москву, но в этот раз решили поддержать луганчан.

"Сегодня решили остаться дома и провести этот праздник. Сегодняшние мотоциклы у нас оснащены флагами всех непризнанных республик, тем самым мы хотим показать и доказать, что нужно прислушиваться к мнению этих народов", - добавил "Прокурор".

Он пояснил, что все эти республики видят Россию как друга и защитника, "который объединит их под своим крылом".

"Естественно объединять нас должна наша мать-Россия. Поэтому возглавляет нашу колону флаг России, но необычный, а символизирующий глазами "Ночных волков" единство советского и имперского прошлого", - отметил президент мотоклуба. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее