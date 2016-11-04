Сводка событий Новороссии за 4 ноября 2016 года

Двое мирных жителей ранены в результате обстрелов территории ДНР. Повреждено несколько домостроений в населенных пунктах Зайцево, Еленовка, Ясное, Степное, Коминтерново, в Петровском и Киевском районах Донецка.

Александр Захарченко заявил, что власти ДНР проведут местные выборы в 2017 году либо на условиях, согласованных в Минске, либо самостоятельно. Местные выборы в Донбассе должны были состояться 6 ноября, однако Захарченко отложил их проведение.

Реализация идеи введения вооруженной миссии ОБСЕ в Донбасс является сложной задачей, поскольку это требует консенсуса всех членов организации. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве уполномоченный правительства ФРГ по германо-российскому сотрудничеству Германии в ОБСЕ Гернот Эрлер. "Что интересно, Украина уже длительное время выступает за полицейскую миссию в рамках ОБСЕ, но это не так просто. Никогда еще не было такой вооруженной миссии ОБСЕ, и все страны-участницы ОБСЕ должны согласиться с таким предложением".

По сообщению Эдуарда Басурина, украинские силовики концентрируют на линии соприкосновения артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы. "На Горловском направлении установлено местонахождение дивизиона РСЗО "Град", две танковые роты, батарея гаубиц Д-30 и батарея минометов". По его словам, также тяжелое вооружение выявлено на Донецком и Мариупольском направлениях.

Андрей Марочко призвал украинских представителей Центра контроля и координации объективно оценивать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации со стороны ВСУ, придерживаются "режима тишины" и соблюдают минские договоренности. Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем", — заявил Марочко.