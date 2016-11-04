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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 4 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 04/11/2016 - 22:01

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Ситуация на линии соприкосновения войск и в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За неделю количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось. При этом участились случаи использования украинскими силовиками запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения в дневное время суток. Об этом во время брифинга 4 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Всего за неделю украинские силовики 3810 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе по территории Республики велся огонь с применением артиллерии, танков и минометов – 3042 раза. Обстрелы велись по 25 населенным пунктам Республики с позиций украинских командиров Шаптала, Мацейко, Николюка, Соколова и Делятицкого, с применением артиллерии калибра 152 мм — с позиций артбригад Панченко и Брусова. От рук украинских силовиков два мирных жителя получили ранения, повреждено пятьдесят три домостроения в населенных пунктах Зайцево, Еленовка, Ясное, Степное, Коминтерново, а также Киевском и Петровском районах города Донецка. Наиболее напряженная ситуация сохранялась в районе населенных пунктов Оленовка и Ясное. Подразделения 40 отдельной артиллерийской бригады под командованием Панченко совместно с военнослужащими из 92 бригады под командованием Николюка выпустили семьдесят два артиллерийских и тридцать два танковых снаряда. В результате обстрелов ранен мирный житель поселка Ясное, разрушено тридцать домостроений и повреждены линии электропередач. Из-за продолжающихся массированных артиллерийских и минометных обстрелов населенных пунктов Коминтерново, Безыменное, Ленинское и Саханка ремонтным службам не удавалось приступить к работам по восстановлению энергоснабжения в Новоазовском районе Республики. И только 1 ноября в домах на юге Республики появился свет. Так называемые спецслужбы Украины совершили подрывы двух взрывных устройств в городе Донецке вблизи социальных объектов. Пострадавших нет, но мы предупреждаем жителей о необходимости повышения бдительности. Обращаюсь ко всем гражданам Республики с просьбой — сообщать о фактах подготовки и проведения терактов и диверсий в МГБ, МВД и военные комендатуры в ваших городах для оперативного реагирования», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее