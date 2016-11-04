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Финансовая помощь Запада только помогает украинской власти грабить жителей своей страны

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 22:06 Новость: тема тэги гео
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Об этом в статье для The Washington Post пишут эксперт по политическим рискам в развивающихся странах, Нейл Абрамс и профессор политологии Калифорнийского университета Стивен Фиш.

Вот только одна убийственная цитата из публикации: «За последние 25 лет западные доноры влили миллиарды долларов в посткоммунистическую Украину, ставя перед собой две главные цели: помочь стране создать прочную рыночную экономику и заложить фундамент правового государства. Однако, западные деньги лишь помогли украинским элитам не работать над реформированием своей страны, а дальше продолжать грабить ее».

Как пишут американские эксперты, олигархи и чиновники Украины, «среди которых лица, приближенные к президенту и премьер-министру», продолжают разворовывать и банкротить государственные компании. «Налоговое и таможенное мошенничество вместе с различными субсидиями очень долго обогащают мощных чиновников и тем самым разрушают государственный прогресс», – пишут Абрамс и Фиш.

О масштабах ограбления украинского народа лучше всего говорят электронные декларации. Впервые за 25 лет «независимости» Украины заполненные государственными чиновниками и депутатами. Состояния, нажитые их «непосильным трудом» поразили волну возмущения не только на Украине, но и в западных СМИ.

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