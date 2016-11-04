Минские соглашения требуют обмена пленными по формуле «всех на всех», независимо от желания Киева

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова прокомментировала предложение главы СБУ Василия Грицака обменять пленных по формуле «трех на одного». «Мы готовы произвести обмен пленными в том формате, который прописан в комплексе мер по выполнению минских соглашений, - подчеркнула омбудсмен Республики. — А именно: по формуле «всех на всех».

После встречи «нормандской четверки» в Берлине 19 октября, где президенту Порошенко в очередной раз объяснили, что нужно неукоснительно выполнять минские соглашения, Киев по-прежнему продолжает ставить собственные условия.

В частности, требует 20000 «вооруженных полицейских ОБСЕ» на Донбасс, заявляет о том, что город Дебальцево должен перейти под юрисдикцию Украины, а глава СБУ заявил, что обменивать пленных нужно не по формуле «всех на всех», а по формуле, придуманной в Киеве «трех на одного». Все это лишний раз свидетельствует, что майданная власть не желает выполнять минсикие соглашения даже под давлением западных партнеров-кураторов.