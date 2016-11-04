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Небоевые потери ВСУ на Донбассе за последнюю неделю - более 100 человек

опубликовано alex1943 в Пт, 04/11/2016 - 22:50 Новость: тема тэги гео
Basurin
Об этом на брифинге в Донецке рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. «За прошедшую неделю в военные госпиталя Украины поступило более ста человек с различными заболеваниями и ранениями», - сказал он.

По данным военного ведомства Республики, из-за отсутствия топлива украинские вояки занимаются мародерством, отнимая у жителей оккупированных ВСУ территорий Донбасса не только топливо, но и личные транспортные средства. По мнению Басурина, эти факты свидетельствуют о бедственном положении не только в зоне так называемой «АТО», но и на территории всей Украины. «Финансовые средства, которые Украине предоставляют западные хозяева, разворовываются, падают в карман чиновникам и генералам, сидящим в Киеве», - подчеркнул Басурин.

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